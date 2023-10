Boloca risponde a Zirkzee. Finisce 1-1 Sassuolo-Bologna

Finisce 1-1 il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Boloca risponde a Zirkzee nel primo tempo per i due gol che decidono la gara. Vantaggio degli ospiti al 3′, con un gol di Zirkzee. Il Bologna fa la partita, va vicino al raddoppio, ma al 44′, Boloca trova la rete del pareggio.

Nella ripresa, la gara la fa più il Sassuolo, che costruisce diverse palle gol per portarsi in vantaggio.

Il gol lo fa il Bologna, all’80’, sempre con il giovane Zirkzee, ma il gol è annullato per fuorigoco. Finisce quindi 1-1. In classifica, il Sassuolo sale a 11 punti, riscattando la pessima sconfitta con la Lazio. Il Bologna sale a 15 punti a ridosso della zona Europa League.

Foto: Instagram Bologna