Bolgia giallorossa alla BayArena: previsti 2000 tifosi

I tifosi giallorossi preparano l’esodo tedesco in vista della semifinale di Europa League di stasera contro il Bayer Leverkusen. Secondo gli ultimi dati, sono quasi 2 mila i tifosi della Roma arrivati in Germania in direzione BayArena che però si divideranno, circa 200 saranno sparsi per i vari settori mentre gli altri 1800 si collocheranno nel settore ospiti. La squadra giallorossa, nei giorni scorsi, ha comunicato tutte le informazioni utili e una serie di raccomandazioni consigliando ai propri tifosi di seguire le disposizioni alla lettera perché steward e polizia sono molto severi.

tifosi roma foto twitter roma