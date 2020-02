Bojinov, visite a Pescara (non a Catania): il contratto è pronto

Valeri Bojinov è a Pescara da ieri sera (non da stamattina), sta svolgendo le visite mediche per il club abruzzese (non per il Catania) e non ci permettiamo minimamente di fare previsioni più o meno nefaste sull’esito degli esami strumentali. Anzi, auguriamo all’attaccante bulgaro 34esnne di confermare quanto è stato detto, anche da Cristiano Lucarelli sulle sue eccellenti condizioni. Dopo le visite, Bojinov potrà firmare il contratto che lo legherà al Pescara fio al prossimo giugno, mettendo così fine a troppe voci, alcune prive di fondamento.