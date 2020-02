Bojinov è arrivato a Roma. Ora è in viaggio per Pescara, domani visite

Il Catania alla finestra? Assolutamente no, non c’era più partita già da ore e ore. Chiaro fin dall’ora di pranzo per Valeri Bojinov quando vi avevamo anticipato l’arrivo in serata. L’attaccante bulgaro è sbarcato a Roma (come si evince dalla foto), ora è in viaggio per Pescara, accompagnato dall’agente Carlo Di Renzo (per gli amici “Giorgio”), domani visite e firme. Il Catania è stato in corsa fino a stamattina ma dall’ora di pranzo ha intuito di essere fuori dai giochi malgrado la promessa fatta senza secondi fini dal classe 1986 a Cristiano Lucarelli. Ma poi le riflessioni più profonde e la differenza di categoria hanno scavato un solco, qualche sito di Catania ha alimentato la confusione riprendendo dichiarazioni di Bojinov probabilmente mai rilasciate in Bulgaria. Le smentite del presidente Sebastiani facevano parte del gioco, bisognava non cascarci, per il timore di non ingaggiare l’attaccante svincolato. Chi aveva escluso, qualche giorno fa, la soluzione Pescara proponendo improbabili piste straniere, ora se ne farà una ragione. Bojinov domani fa le visite per il club abruzzese, il Catania non è più alla finestra: non da adesso ma dall’ora di pranzo. La partita era già finita, come raccontato in ogni dettaglio.