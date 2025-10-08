Bohinen: “A Venezia per vincere. Siamo i più forti della B”

08/10/2025 | 19:20:19

Emil Bohinen centrocampista del Venezia ha parlato in conferenza stampa in casa lagunare.

Queste le sue parole: “Devo fare un paio di step per poter fare il mio meglio, ma ogni giorno faccio di più. Ogni allenamento provo a fare uno step di più. Aspetto l’opportunità di giocare e dimostrare che posso entrare in squadra”.

Secondo te, quali sono le potenzialità di questa squadra? “Ho scelto di venire qui al Venezia perché secondo me è la squadra più forte della Serie B. Sapevo che c’erano altre opportunità in Serie B, ma ho scelto Venezia perché conosco squadra e giocatori e ho avuto fiducia in questa scelta”.

Come ti stai trovando con mister Stroppa? Che tipo di calcio ti chiede? “Una delle ragioni per venire qui è stata l’allenatore. Gioca in un modo che mi piace molto e penso che questo tipo di gioco sia adatto al mio. Mi piace giocare così, avere la palla e dominare la partita. Quindi sì, l’allenatore è stato importante per me per scegliere questa squadra”.

Foto: sito Venezia