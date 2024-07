Bogdan, il Collegio Arbitrale respinge la richiesta dell’Ascoli

Con lodo del 24 luglio, il Collegio arbitrale della Serie B ha rigettato la richiesta dell’Ascoli di risolvere per inabilità il contratto di Luka Bogdan. Inoltre, il Collegio ha condannato la stessa società a risarcire i danni subiti dal difensore classe ’96 per avergli precluso di allenarsi e giocare con la prima squadra dal mese di marzo. Bogdan, adesso, ha grande voglia di tornare in gioco per evidenziare le qualità emerse nel corso delle ultime stagioni.

Foto: Facebook Ascoli