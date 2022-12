Bogaert (vice ct Senegal): “Vogliamo superare gli ottavi. Le squadre africane avranno un ruolo importante”

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, domani il Senegal campione d’Africa affronterà l’Inghilterra, per uno storico posto nelle migliori otto in Qatar, nel quarto di finale di Francia-Polonia. Intervenuto in conferenza stampa, il vice del CT senegalese Cissé, Regis Bogaert, ha parlato del grande appuntamento che attende i Leoni della Teranga: “Il modo migliore per prepararsi a questo tipo di partite è rimanere calmi, sereni e concentrati sull’obiettivo. E l’obiettivo è chiaro: superare questi ottavi. L’Inghilterra ha un campionato estremamente attraente. Spero possa essere utile l’esperienza che hanno i nostri giocatori nell’affrontare giocatori che giocano in Premier. Le squadre africane hanno sviluppato un’identità africana portata da tecnici africani. Rimango convinto che in un tempo relativamente breve le squadre africane avranno davvero un ruolo importante da giocare sulla scena mondiale. Le nazioni africane devono avere l’ambizione di competere con tutti ed essere in grado di dire a sé stesse che possono battere tutti. Sappiamo che perderemo ancora partite ma in ogni caso quando entriamo in campo, entriamo con questa idea”.

Foto: Twitter Fifa