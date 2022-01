Boga si presenta: “Da tempo sognavo questo trasferimento e di indossare la maglia numero 10”

Il nuovo acquisto dell’Atalanta Jeremie Boga si è presentato ai nuovi tifosi parlando ai canali ufficiali del club: “Già da diverso tempo speravo in questo trasferimento, per me e la mia carriera, oltre che per la mia famiglia. Sono arrivato in un grande squadra, l’Atalanta è molto forte e negli ultimi anni ha dimostrato di essere competitiva in questo campionato. Il numero di maglia? A Sassuolo avevo il 7, ma il 10 è un numero che come tutti volevo fin da bambino. I tifosi? Ho già ricevuto tantissimi messaggi di benvenuto, non vedo l’ora di presentarmi loro allo stadio. Per me approdare in questo ambizioso club rappresenta un forte salto di qualità, è il matrimonio perfetto potrei dire, ora voglio vincere e son arrivato in una formazione importante”.

FOTO: twitter atalanta