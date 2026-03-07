Boga: “Sento la fiducia del mister e dei tifosi. La squadra mi ha accolto bene, spero di rimanere”

07/03/2026 | 23:08:59

L’attaccante della Juventus, Jeremie Boga, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Pisa.

Queste le sue parole: “Sì, da quando sono arrivato, tutta la squadra mi ha accolto molto bene, ci sono anche tanti giocatori che conoscevo prima come Khephren, come Loca, con cui ho giocato a Sassuolo, quindi so che loro sono molto contenti per il mio gol. Siamo molto contenti di questa vittoria che è molto importante”.

Quanto c’è di Spalletti in questi due gol nelle ultime due partite?

“Sì, molto, perchè dal primo giorno che sono arrivato, lui e tutto lo staff mi hanno dato molta fiducia. E’ vero che avevo fatto due mesi senza giocare, quindi dovevo ritrovare il ritmo e la fiducia, mi aiutano ogni giorno e sono molto contento di poter aiutare la squadra”.

Tu sei in prestito, ma come stai vivendo ogni partita puntando alla riconferma con la Juventus? Ogni partita è una finale per dimostrare?

“Non è una finale, è una cosa che veramente godo, perchè giocare nella Juve per me era un sogno, in questi grandi club, per me, ogni minuto che sto dentro il campo, provo a dare il mio meglio, poi vediamo cosa succederà. Ma io sono molto contento di essere qua e spero di poter rimanere”.

Foto: sito Juventus