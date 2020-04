Boga: “Sassuolo progetto perfetto per me, con De Zerbi posso crescere ancora. Sul Chelsea…”

Jeremie Boga si racconta. Il gioiello del Sassuolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di una diretta Instagram: “Il Sassuolo? Il progetto perfetto per me. Ho sentito che tutti mi volevano: dal tecnico alla dirigenza ai compagni. All’inizio ero timido e quando sono arrivato parlavo poco, quest’anno è andata meglio perché ho iniziato a parlare anche l’italiano. I tifosi del Sassuolo? Mi hanno sempre fatto sentire come se fossi a casa, quando faccio un dribbling sento le loro voci e mi piace molto. De Zerbi? Per me è molto importante, mi ha aiutato molto a crescere. Penso che con lui posso fare ancora molto e crescere. Il giocatore più forte con cui ho giocato? Dico Hazard perché fa qualcosa con la palla che nessuno al mondo può fare. Eden è il mio giocatore preferito. Se devo parlare della mia squadra, invece, ci sono Berardi e Locatelli che sono molto forti. Chi mi ha ispirato di più fino ad ora? Dico Messi, Hazard e Ben Arfa che guardavo fin da piccolo, anche adesso guardo i loro video. Chelsea? Esperienza bellissima. Lì mi sono formato e sono stato allenato da ottimi tecnici. Poi ho avuto modo di allenarmi con persone incredibili come Hazard e Drogba. È un’esperienza che resterà con me per tutta la vita“.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo