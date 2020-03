Boga: “Questo è un top club per i giovani. Futuro? Potrei tornare al Chelsea”

Ospite di The Athletic, Jeremie Boga, attaccante ivoriano del Sassuolo, ha commentato il suo futuro: “Venire a giocare in Italia è stata la scelta giusta. Sassuolo è un top club per quello che riguarda i giovani che vogliono mettersi in mostra agli occhi di squadre superiori: è un trampolino di lancio perfetto. Futuro? Quando ero al Chelsea c’era molta concorrenza nel mio ruolo. Io avevo bisogno di giocare e ho pensato di andare altrove in prestito, per poi, magari, un giorno tornare più forte di prima.”

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo