Boga: “Quando ti chiama un club come la Juventus non ci pensi troppo. Spalletti? È davvero una persona straordinaria”

01/06/2026 | 18:00:42

L’attaccante della Juventus, Jeremie Boga, ha concesso un’intervista all’emittente ivoriana NCI Sport. Queste le sue parole:

“Se tornare in Italia andando alla Juventus sia stata una buona idea? Assolutamente sì. Quando ti chiama un club come la Juventus non ci pensi troppo. Si tratta di una società storica, che ha vinto tantissimo. La Juve ha avuto e continua ad avere grandi giocatori. E possiamo contare su un allenatore di alto livello. Appena si mette piede alla Juventus si percepisce subito di essere in una grande società. Lo si nota negli allenamenti, nell’organizzazione quotidiana, in ogni dettaglio. Spalletti? È un tecnico molto preparato e con grande esperienza. Sa come gestire i giocatori e come parlare con loro. Fin dal mio arrivo ho percepito la sua fiducia. Gli piace il mio modo di giocare e mi dà molti consigli. È davvero una persona straordinaria”.

Foto: X Juventus