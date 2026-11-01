Boga: “Quando mancano i risultati sono tutti in discussione. Abbiamo fatto una partita di cuore”

01/11/2026 | 23:11:43

Le parole di Boga a Dazn: “Quando giochi alla Juve, quando non c’è il risultato, tutti sono in discussione. E’ normale lavorare forte, mostrare che abbiamo le qualità e giocare con il cuore come abbiamo fatto oggi, tutti insieme. Oggi deve essere un esempio di come abbiamo giocato, di come abbiamo lottato. Possiamo ancora migliorare con la palla, questo è sicuro, però a livello di cuore abbiamo fatto una buona partita”.

foto sito juve