Boga prigioniero del Covid. Sassuolo e mercato bloccati

Jeremie Boga, pezzo pregiato del Sassuolo, è rientrato dalle vacanze lo scorso 20 agosto. Sottoponendosi ai controlli di rito, risultò positivo al Covid-19. Trascorsi più di 40 giorni, tuttavia, non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel e resta prigioniero del virus. L’esplosione registrata nello scorso campionato, 11 gol e 4 assist, ha attirato l’attenzione delle big d’Europa e di Italia. Napoli e Borussia Dortmund hanno provato più volte ad imbastire con Carnevali delle trattative, ma la richiesta non si è spostata di un centesimo dal prezzo fissato a 40 milioni. Ora, però, il problema è di De Zerbi che sperava di riaverlo a disposizione dopo un tampone negativo. Quello successivo ha invece fermato sul nascere ogni velleità: il Covid-19 c’è ancora e serve altro tempo.

Foto: twitter Sassuolo