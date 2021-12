Boga, lo Shakhtar non è una sorpresa. Ma dipende solo dall’Atalanta

Chiariamo subito: l’interesse dellopernon è una clamorosa novità di ieri, ma una realtà di diversi giorni fa . Vi avevamo già parlato del forte pressing diche rivorrebbe in Ucraina il suo pupillo ai tempi del Sassuolo. Più defilato c’era anche il ma i contatti diretti sono andati avanti soprattutto con l’Atalanta . Il profilo piace molto, come confermato dallo stesso Luca Percassi : l’opportunità di continuare a giocare in Champions (se andasse bene la sfida con il Villarreal) e comunque la chance di inserirsi in un contesto già straordinario come quello di Gasperini. Ecco perché dipenderà molto dall’Atalanta che è già in contatto con il Sassuolo, aspettando i prossimi passaggi. Ma l’Atalanta vuole andare fino in fondo. Foto: Twitter Sassuolo