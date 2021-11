Boga e Djuricic si allenano ancora a parte: difficile il loro recupero per Sassuolo-Cagliari

Il Sassuolo continua a prepararsi per la sfida di domenica contro il Cagliari ma anche oggi lo ha fatto senza Boga e Djuricic. Entrambi i giocatori, assieme a Goldaniga, si sono allenati ancora a parte rendendo sempre più improbabile il loro recupero per la gara contro i sardi. Il club neroverde, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto un report sulle sedute della giornata: “Al mattino la squadra ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche, nel pomeriggio attivazione, torelli e partitelle su metà campo. Lavoro differenziato per Jeremie Boga, Filip Djuricic ed Edoardo Goldaniga”.

FOTO: Twitter Sassuolo