Boga di platino: la Juve sbanca Bergamo, sorpassa il Como per una notte e va a tre punti dal Milan

11/04/2026 | 22:40:21

La Juventus passa 1-0 in casa dell’Atalanta, decide Boga dopo una prima frazione di gioco sofferente per gli uomini di Spalletti. Meglio l’Atalanta nel primo tempo contro la Juventus, che finisce 0-0. Prima occasione della Dea dopo 7′, Zalewski trova lo spazio per la conclusione dal vertice destro dell’area juventina: tiro rasoterra, di poco a lato. Passano due minuti e l’Atalanta centra un legno. Il difensore dell’Atalanta Scalvini salta più in alto di tutti e intercetta la palla in mischia: palo pieno alla sinistra di Di Gregorio, anche in questo caso fuori dai giochi. La prima occasione dell’Atalanta arriva al 42′. Yildiz salta Scalvini e mette in mezzo a Kelly: il colpo di testa del difensore viene deviato di nuovo in angolo. Nella ripresa i bianconeri entrano in campo con un piglio diverso e trovano il gol del vantaggio con Boga al 48′. Holm recupera un pallone dal fondo del campo, sul cross Carnesecchi va a vuoto e Boga è più lesto dei suoi marcatori a scalciare in porta: 0-1. Alla Dea non basta l’assalto finale, la Juve si prende tre punti di platino, scavalca il Como almeno per una notte e va a tre punti dal Milan.

foto x juve