Boga: “Da bambino sognavo un club come la Juventus. Voglio dare una mano alla squadra”

01/02/2026 | 20:11:53

Jeremie Boga ha parlato per la prima volta da giocatore della Juventus, intervenendo ai canali ufficiali del club bianconero: “Sono molto contento perché quando un club come la Juventus… perché da bambino sognavo di giocare per un club così grande, quindi sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Sono nel pieno della maturità, ho visto tante cose nella mia carriera e penso che è il momento giusto per giocare per un club così grande. Sono venuto qua per aiutare la squadra che ha già giocatori molto forti sono venuto qua per aiutare, per giocare con le mie qualità, una è il dribbling e l’altra fare gol, fare assist penso che questi tipi di qualità non vanno via, le ho dentro da quando sono bambino. Quindi sono venuto qua per dimostrare queste qualità e anche a migliorare nelle ultime fasi del gioco, fare più gol, fare più l’assist e penso che sono nel pieno della maturità per questo per me il campionato italiano è sempre un buon campionato, con squadre molto forti, vuol dire che la qualità si è alzata e niente sono molto contento di tornare e trovare la Serie A. Ciao a tutti i tifosi della Juventus sono molto contento di essere qua. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.

foto x juve