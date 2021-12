Boga all’Atalanta: 23 novembre primo step, 3 dicembre intesa impostata. Ora ci siamo

Jeremie Boga dal Sassuolo all’Atalanta: arrivano le conferme anche da chi fino a una settimana fa non ne aveva mai parlato. Primo passaggio il 23 novembre quando vi raccontammo di contatti diretti tra Sassuolo e Atalanta, aggiungendo che ci avrebbero provato anche Napoli e Shakhtar. Ma il 3 dicembre, quindi oltre 20 giorni, fa aggiungemmo che i contatti sempre più diretti tra i club avrebbero portato presto alla definizione per il trasferimento dell’esterno ivoriano alla corte di Gasperini. Aggiungemmo anche che la richiesta era di 25, l’Atalanta era partita da 18 e si sarebbe trovata una soluzione in mezzo. Andrà proprio così: Gasperini avrà Boga, il Sassuolo lo cederà come aveva previsto di fare per non arrivare alla prossima estate a un solo anno dalla scadenza. E per trattenere Berardi fino alla prossima estate.

FOTO: Twitter Sassuolo