Boga: “Al Nizza avevo paura, la Juventus mi ha salvato. E’ stata come una benedizione”

13/02/2026 | 11:12:27

Intervistato da DAZN, Boga ha parlato della sua nuova avventura alla Juventus e dei trascorsi al Nizza: “Nelle prime due settimane ho perso un po’ di chili perché non mangiavo tanto, la mia famiglia aveva paura. La Juventus poi mi ha salvato, è stata come una benedizione. Questo è un sogno, devo dimostrare quanto sono fortunato a ogni partita e allenamento. Ho vissuto molte emozioni, non ho realizzato, solo quando ho firmato ho detto: sì sono qua. Ringrazio ogni mattina di essere qua, dopo le cose che sono successe a Nizza. Chi ho chiamato? Nessuno perché volevo aspettare di firmare e che tutto andasse bene. Poi ho chiamato mio padre che è venuto con me e mia moglie. Anche mio padre non ha realizzato, era molto contento e orgoglioso di me. Mi ha detto: adesso sei qua, devi rimanere e dimostrare le tue qualità”.

foto x juventus