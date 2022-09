Boetius, diagnosticato il cancro ai testicoli. L’attaccante dell’Hertha Berlino sarà operato domani

All’attaccante dell’Hertha Berlino Jean-Paul Boetius, è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. Lo ha annunciato oggi il club tedesco. Si tratta del quarto giocatore della Bundesliga a ricevere una diagnosi del genere in questa stagione. Boetius – che ha 28 anni – è stato informato ieri dopo un esame urologico e domani sarà operato. “Rimarremo uniti come un’unica famiglia – ha dichiarato il direttore del club Fredi Bobic –. Per quanto amara sia questa notizia, siamo fiduciosi che Jean-Paul si riprenderà e tornerà con noi il prima possibile”.

Foto: Instagram Boetius