Boersma-Avellino, il ragazzo frena: “L’istinto mi dice che non è la scelta giusta”

22/01/2026 | 19:23:38

Come riportato dall’Olanda e ripreso in mattinata, l’Avellino sembrava davvero molto vicino al giocatore Bauke Boersma, attaccante classe 2005, che milita nel De Graafschap in Erste Divisie, la Serie B olandese. Offerta addirittura da 1 milione di euro dell’Avellino che il club aveva accettato. 11 gol in 21 partite, la giovane età, sembrava una grande occasione per l’Avellino, per far crescere un potenziale talento. Ma è proprio il diretto interessato a frenare tutto. In una intervista pubblicata dal responsabile tecnico del club, Berry Powel, dal sito olandese gld.nl (qui il link), il ragazzo ha rifiutato di trasferirsi in Italia.

Berry Powell parla di un colloquio con l’Avellino e riporta le parole di Boersma: “Mercoledì c’è stata una lunga conversazione tra l’Avellino e gli agenti di Boersma. Ma dopo l’ultimo allenamento in viaggio verso la partita casalinga contro il RKC Waalwijk, il giocatore è stato chiarissimo. Non lo farò. Il mio istinto mi dice che ora non è il passo giusto. Non è la scelta giusta. Inoltre quelle persone parlavano anche male l’inglese.”

Foto: Instagram Boersma