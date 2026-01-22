Boersma-Avellino: confermate le indiscrezioni dall’Olanda

22/01/2026 | 11:35:04

L’Avellino è scatenato: dopo aver chiuso Riccio e Izzo, confermando due nostre esclusive, adesso cerca un attaccante. E ci sono conferme su quanto pubblicato ieri sera dal portale olandese vi.nl in relazione al forte interesse per l’attaccante Bouke Boersma, classe 2005, 11 gol e 21 partite con il De Graafschap (serie B olandese). Non a caso nelle ultime ore Boersma viene seguito sui social da Giovanni D’Agostino, direttore generale del club. Tra i club esiste l’accordo, adesso serve l’ultimo via libera da parte dell’agente di Boersma.

Foto: Instagram Boersma