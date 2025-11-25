Bodo/Glimt-Juventus, le curiosità: bianconeri imbattuti contro le squadre norvegesi

25/11/2025 | 11:32:43

Alle 21 il match di Champions League tra Bodo/Glimt e Juventus.

Ecco alcune curiosità:

-Questo è il primo incontro tra i due club in competizioni UEFA.

-Il Bodo/Glimt ha vinto le ultime quattro partite casalinghe disputate in competizioni UEFA contro squadre italiane.

-La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite disputate in competizioni UEFA contro avversari norvegesi: 4 vittorie in casa e 4 pareggi in Norvegia.

-Il Bodo/Glimt è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League: 2 pareggi e 2 sconfitte.

