Bodo/Glimt-Inter, le curiosità: nerazzurri imbattuti in Norvegia

18/02/2026 | 16:30:54

Alle 21 il match di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter.

Ecco alcune curiosità:

-Le due formazioni si sono già affrontate due volte entrambe vittorie nerazzurre: 5-0 per l’Inter in casa e 2-1 in Norvegia nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1978/79.

-Per i nerazzurri sarà la terza partita in Norvegia dopo il pareggio per 2-2 contro il Rosenborg.

-L’Inter non ha mai perso in Norvegia

Foto: Instagram Inter