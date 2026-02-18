Bodo/Glimt-Inter, le curiosità: nerazzurri imbattuti in Norvegia
18/02/2026 | 16:30:54
Alle 21 il match di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter.
Ecco alcune curiosità:
-Le due formazioni si sono già affrontate due volte entrambe vittorie nerazzurre: 5-0 per l’Inter in casa e 2-1 in Norvegia nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1978/79.
-Per i nerazzurri sarà la terza partita in Norvegia dopo il pareggio per 2-2 contro il Rosenborg.
-L’Inter non ha mai perso in Norvegia
Foto: Instagram Inter