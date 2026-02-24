Bodo/Glimt, che favola: dal ko contro la Juve marcia inarrestabile contro top club per scrivere la storia

24/02/2026 | 23:21:29

Era il 25 novembre, la Juventus vinse 3-2 a Bodo, svoltando la qualificazione Champions e di fatto, si pensava, estromettendo i norvegesi dalla chermesse europea. Il Bodo/Glimt aveva due punti, con tre gare da giocare ancora e le 3 gare erano, Borussia Dortmund, Manchester City e Atletico Madrid.

Il Bodo/Glimt ha compiuto una impresa clamorosa, pareggiando 2-2 con il Borussia, poi battendo 3-1 il Manchester City e vincendo 2-1 al Metropolitano di Madrid. 9 punti, qualificazione come 23a in extremis. L’impresa già è scritta, al di là di come vadano i playoff. Playoff che vedono arrivare un’altra big europea. L’Inter. Il resto è storia, prima 3-1 in Norvegia, poi il successo al Meazza per 2-1. Una notte leggendaria per questa piccola compagine norvegese che sta scrivendo pagine clamorose di storia. Ancora una volta lacrime per il calcio italiano.

Foto: sito Bodo Glimt