Bodie: “Siamo qua a Venezia per restare a lungo e fare grandi cose”

12/06/2026 | 13:27:30

Nella mattinata milanese è stata presentata la nuova patron del Venezia, Francesca Bodie. Oltre a lei hanno parlato Andrea Rogg, Director of Operation del Venezia e il General Manager e Direttore Sportivo Filippo Antonelli. Sul paragone con il Como, città dove è nata Bodie e che quindi ha per lei un elevato valore sentimentale: “Al Como faccio innanzitutto i complimenti per essere arrivato in Champions, auguro loro il meglio, ma io amo il Venezia. Il mio focus totale è sul Venezia, una città unica al mondo, un club unico al mondo, in collaborazione con la regione. La nostra passione e amore sono per Venezia. A Como sono nata ma ero piccolissima, ricordo la donna che si occupava di me che era fantastica. Ho bei ricordi di Como e di Firenze che mi ha accolto quando ho studiato. Il cuore però è a Venezia”. Calcio che sta diventando sempre di più uno show a 360 gradi e la nuova proprietà sa come sfruttare l’unicità della città lagunare: “Noi possiamo contare sull’unicità del Venezia, che non ha eguali al mondo. Noi abbiamo la città, la Biennale, il carnevale, San Marco, una serie di peculiarità. Vogliamo attrarre più persone possibili ad interessarsi a noi sia dentro che fuori dal campo. Poi ci sarà la musica: sarà fondamentale per avvicinare le persone. Vogliamo portare le persone a esibirsi da noi, in un impianto che sarà unico”. Non è la prima volta che in Italia la gestione dei club passa attraverso investimenti americani: “Spero che la nostra gestione possa essere di successo. A livello internazionale si vede una fame insaziabile di fare qualcosa di vincente, con un interesse sempre maggiore per il calcio, che è lo sport più rilevante a livello mondiale. Avete una storia incredibile in Italia, i club hanno una cultura lunga cento anni. Non voglio fare confronti con altri investitori, ma la grande differenza rispetto agli altri è che io ho sempre avuto un ruolo operator, ho sempre gestito le cose in prima persona, mi è sempre piaciuto moltissimo, mettendoci le mani. Siamo qua per restare a lungo e fare grandi cose”. Infine Antonelli ha parlato della dimensione del progetto e di come si muoverà il club: “Il progetto è ambizioso, la proprietà è ambiziosa, però sostiene che tutto deve essere fatto nella maniera giusta, trovando il giusto equilibrio. Poi il focus è prima di tutto sul risultato sportivo, loro amano vincere. Tutto sarà fatto per portare il club in alto. L’obiettivo è spingere per arrivare anche a stupire, ma il primo obiettivo sarà quello di restare in Serie A, ed abbiamo quello che serve per restarci”.

Foto: Instagram Bodie