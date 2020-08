Bochum: un giocatore positivo ai test da da COVID-19

Un caso di positività da COVID-19 in casa Bochum. Ad annunciarlo lo stesso club sul proprio sito.

“Dopo i test preventivi è stato riscontrata una positività da Covid-19. Secondo il protocollo igienico che si applica in questo caso, il club ha immediatamente informato le autorità sanitarie locali, che hanno quindi ordinato la quarantena domestica per l’intera squadra – giocatori, allenatori e staff. A seguito di questa misura, il Bochum ha annullato il ritiro iniziato martedì. Anche il test match contro il club di terza divisione VfB Lübeck in programma mercoledì sarà annullato”.

Foto: Sito Ufficiale