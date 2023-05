Bochum-Borussia Dortmund, minacciato l’arbitro Stegemann dopo il mancato rigore. Ora è sotto scorta

La partita terminata in parità tra Bochum e Borussia Dortmund è stata ricca di polemiche a causa del mancato rigore non concesso dall’arbitro Sascha Stegemann. Un errore riconosciuto dallo stesso fischietto al termine della partita. Ma questo non è servito a placare l’ira dei tifosi gialloneri, vista anche la delicatezza del match che è costata la vetta alla squadra di Terzic. Intervenuto come ospite di una trasmissione sportiva di Monaco, Stegemann ha dichiarato di non essere riuscito a dormire e di comprendere il dispiacere della giornata, rivelando di essere sotto scorta dopo le minacce ricevute: “Ho ricevuto concrete minacce, fatti spiacevoli che mi hanno portato a sporgere una denuncia. Ora ho una scorta da parte della Polizia”.

