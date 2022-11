Bocchetti: “Non meritiamo questa classifica. Arbitri? Se siamo lo zimbello di tutti ce lo dicano. Come fa a non essere rigore il tocco di mano di Danilo”

Durissime le parole del tecnico del Verona, Salvatore Bocchetti, dopo la sconfitta contro la Juve, in particolare contro gli abitraggi delle ultime partite.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Arbitraggio? È già la terza volta: a Monza ci mandano fuori un giocatore che doveva essere ammonito, stasera c’è un rigore non fischiato, scontro tra due gambe alte e la vanno a rivedere. Basta, siamo stanchi: siamo gli zimbelli di tutti? Che ce lo dicano, come fa a non essere rigore quello di Danilo, ha le braccia larghe”.

Sulla partita: “I ragazzi hanno dato l’anima, nonostante le difficoltà. Siamo vivi, ce la metteremo tutta fino alla fine. Non molliamo niente, non ci meritiamo quella classifica”.

Sulla formazione: “Avevamo bisogno di energie fresche a livello fisico e mentale. Sono contento dei ragazzi, che mi avevano dato segnali anche a Monza. Non è un segnale ai senatori, chi gioca deve dare l’anima, come hanno fatto stasera i ragazzi”.

Con lo Spezia è da dentro o fuori? “Sì, è fondamentale. Dobbiamo ricaricare le pile e fare una grandissima gara”

Foto: twitter Verona