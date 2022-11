Bocchetti: “Non meritavamo di perdere. Roma mai pericolosa anche in superiorità numerica”

Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha commentato la sconfitta interna contro la Roma.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Che posso dire? Abbiamo fatto una grande gara fino a quando siamo rimasti dentro, anche quando eravamo in dieci non sono stati mai pericolosi loro. Non meritavamo di perdere, figurarsi fossimo rimasti in undici. Testa alta e lavorare: i ragazzi hanno dato tutto, peccato per qualche ingenuità, ma i ragazzi hanno messo il cuore. Dobbiamo continuare così, peccato che ora ci vada tutto storto, domenica avremo tre squalificati”.

Giocare un’ora in dieci così è significativo.

“Sì, ma avrei preferito portare qualche punto a casa. I tifosi sono stati straordinari, l’applauso è dimostrazione di grande spirito: noi l’abbiamo messo in campo, loro l’hanno gradito sugli spalti. Ora dobbiamo lavorare e fare una grande gara domenica”.

Come si spiegano i gol subiti nei finali?

“Non credo a queste cose. Due episodi ci hanno danneggiato la partita. Ma sono molto contento e orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi, che danno sempre l’anima, in allenamento e in partita. Bisogna migliorare in questi episodi e cercare di fare qualche punto”.

Sull’arbitro: “Io credo nel lavoro, faccio parlare gli altri sulle decisioni arbitrali. Anche questi episodi ci fanno crescere, che ci servano da lezione. Per me Henry ha fatto una grandissima partita. Ha aiutato molto in difesa, poi ovviamente se rimani in dieci che devi fare? Ma non sono d’accordo con questa analisi, ha fatto una grandissima partita”.

Foto: twitter Verona