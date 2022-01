Boccata d’ossigeno per la Salernitana, Kastanos regala la vittoria per 2-1 in casa del Verona

Boccata d’ossigeno per la Salernitana che si regala i tre punti in casa dell’Hellas Verona: ad aprire le danze ci ha pensato Djuric che ha trasformato il tiro dagli undici metri non lasciando scampo a Pandur. La risposta gialloblù è arrivata per mano di Darko Lazovic ma la squadra di Tudor si è dovuta arrendere alla prodezza di Kastanos su calcio di punizione. Al Bentegodi termina 2-1 per i campani.

FOTO: Twitter Salernitana