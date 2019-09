Boca, un dirigente: “Ibrahimovic vuole giocare qui e noi abbiamo la possibilità di prenderlo”

Nonostante le recenti smentite di Mino Raiola, la pista che condurrebbe Zlatan Ibrahimovic al Boca Juniors sembrerebbe esistere per davvero. L’attaccante svedese ha un contratto in scadenza a fine 2019 con i LA Galaxy e Jorge Anro, membro del direttivo degli Xeneizes, ha parlato nella notte a Mundo Boca Radio riguardo l’effettiva volontà del quasi 38enne di seguire le orme di Daniele De Rossi e giocare alla Bombonera nel prossimo futuro: “È vero che Ibrahimovic voglia giocare per il Boca ed è vero anche che noi siamo nella posizione di accoglierlo. Il club è in un ottimo momento dal punto di vista istituzionale, sta bene finanziariamente al punto da poter permettersi lussi come questo. Saremmo in grado di pagare lo stipendio di Zlatan“.

Foto: Uromi Voice