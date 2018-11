Boca, sale la febbre da Superclasico: oltre 50mila tifosi alla Bombonera per l’allenamento

Sale la febbre da Superclasico in casa Boca Juniors. I tifosi Xeneizes hanno trasformato la Bombonera in un catino ribollente di entusiasmo per salutare i giocatori nell’ultimo allenamento prima della gara di ritorno della finale di Libertadores contro il River. Lo stadio si è riempito un’ora prima dell’inizio della sessione agli ordini di Schelotto con oltre 50mila persone sugli spalti. Dopo il 2-2 dell’andata, la gara di ritorno è in programma sabato sera al Monumental alle 21: al posto dell’infortunato Pavon, scaldano i motori Tevez e Benedetto.

Y así despidieron los jugadores a los hinchas de #Boca que colmaron la Bombonera para el entrenamiento abierto. pic.twitter.com/YCSNJYoccX — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2018

Foto: Twitter Diario Ole