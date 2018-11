Boca, parla Tevez: “Quattro di noi sono feriti, io ho avuto una reazione allergica. Non possiamo giocare, ma…”

Carlos Tevez, attaccante e leader del Boca Juniors, ha parlato ai microfoni dei media argentini commentando quanto sta accadendo in queste drammatiche ore nei pressi del Monumental: “La maggior parte di noi sta bene, ci sono quattro giocatori che sono feriti. Vogliamo comunicare alle nostre famiglie che stiamo bene. Non siamo in grado di disputare la gara, ma ci costringono a farlo, Pablo Pérez ha subito un danno agli occhi e ci costringono a giocare. Sono rimasto sorpreso da ciò che è accaduto. Ho avuto una reazione allergica, diversi colleghi hanno avuto alti e bassi. Non è il modo migliore per preparare una gara”.

Foto: diariopopular