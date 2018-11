Boca, parla l’autista del pullman: “Tragedia sfiorata. Ho perso i sensi mentre ero al volante…”

In attesa di capire quando e dove verrà recuperata il ritorno della finale della Libertadores tra River e Boca, dall’Argentina arriva un’altra testimonianza sul violento attacco al pullman degli Xeneizes. A parlare è proprio l’autista del bus: “Si è sfiorata la tragedia. Giunti a 500 metri dal Monumental è iniziato un fitto lancio di oggetti e bottiglie contro il pullman. I capannelli di teppisti agli angoli della strada e l’assembramento nei pressi dell’ingresso al garage dello stadio mi hanno chiaramente fatto pensare che si sia trattato di un’imboscata pianificata. Ricordo solo di aver perso i sensi per qualche istante dopo essere stato colpito da una pietra che ha rotto il finestrino laterale. Fortuna che Horacio Paolini era seduto accanto a me e ha avuto la prontezza di afferrare il volante evitando che ci schiantassimo da qualche parte”.

Foto: Twitter Olé