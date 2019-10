Boca, nuovo infortunio per De Rossi: a rischio il Superclasico di ritorno

Nonostante qualche critica ci fosse stata, l’accoglienza che l’ambiente argentino ha riservato questa estate a Daniele De Rossi è stata in linea di massima entusiasmante. E lo stesso si può dire per le prime uscite, nelle quali l’ex capitano della Roma ha subito segnato e poi dimostrato di essere perfetto per il calcio del suo Boca, grintoso e passionale. Con il passare delle settimane, chi ne criticava l’età e le condizioni fisiche precarie sta però avendo parzialmente ragione. Fuori da quasi un mese per un problema al tendine del ginocchio, De Rossi si è infatti nuovamente fermato nella notte per una lesione al gemello che potrebbe costringerlo a saltare la semifinale di ritorno di Copa Libertadores contro il River Plate. Il mediano ha saltato anche il Superclasico d’andata, vinto 2-0 dagli storici rivali e ora, come riporta ESPN, rischia davvero di non poter aiutare i propri compagni a trovare quella che sarebbe una storica rimonta.

Foto: twitter Boca