Boca non si ferma: battuta l’Independiente Rivadavia, è ai quarti di finale

26/11/2026 | 10:06:27

Il Boca Juniors continua a vincere e conquista un altro importante traguardo. Dopo il successo in Copa Sudamericana, la squadra argentina supera anche l’Independiente Rivadavia per 2-0 a La Bombonera e stacca il pass per i quarti di finale del Torneo Clausura 2026. A sbloccare la partita ci ha pensato Leandro Paredes trasformando un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Ezequiel Bonifacio. Il centrocampista argentino, tornato protagonista dopo aver superato un problema di salute, ha poi partecipato anche all’azione del raddoppio. Nella ripresa, infatti, una sua splendida apertura sulla destra ha permesso a Lozano di mettere in mezzo un pallone perfetto per Miguel Merentiel, bravo a trovare la deviazione vincente e a chiudere definitivamente i conti. Il Boca ha controllato la gara e nel secondo tempo ha avuto diverse occasioni per rendere ancora più pesante il risultato. A impedirlo ci ha pensato soprattutto il portiere avversario Gómez Riga, protagonista di numerosi interventi decisivi. Con questo successo, il Boca Juniors prosegue il proprio cammino nel Torneo Clausura e si prepara ad affrontare il Gimnasia La Plata nei quarti di finale, ancora davanti al proprio pubblico. Una vittoria che conferma il grande momento della formazione di Rodolfo Arruabarrena.

foto: instagram Paredes