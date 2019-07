Boca, l’arrivo di De Rossi manda in delirio il popolo Xeneize. Il video

Daniele De Rossi è atterrato stamattina a Buenos Aires per iniziare una nuova tappa della sua carriera. L’ormai ex capitano della Roma nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per poi legarsi al Boca Juniors. Il suo sogno sta per diventare realtà. Intanto, in città regna un entusiasmo travolgente. L’arrivo del 36enne ha mandato letteralmente in delirio l’intero popolo Xeneize che ha riservato al classe 1983 un’accoglienza a dir poco calorosa. A seguire il video pubblicato dai colleghi dell’mittente televisiva argentina C5N:

Foto: C5NTV