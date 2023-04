Boca Juniors, scelto Jorge Almiron per la panchina

Il casting allenatore del Boca Juniors è arrivato al termine. Dopo il rifiuto del Tata Martino, le Xeneizes hanno optato per Jorge Almiron. A riferirlo è Olé, secondo cui si è in attesa del solo annuncio ufficiale. L’allenatore argentino, ex Elche, ha accettato la corte del club di Buenos Aires. Succederà all’attuale tecnico ad interim Mariano Herrón che, a sua volta, ha sostituito l’esonerato Hugo Ibarra.

Foto: logo Boca Juniors