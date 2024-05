Boca Juniors eliminato ai rigori dalla Copa de la Liga: Cavani sbaglia dal dischetto

Dopo la vittoria nel Superclasico contro il River Plate, termina in semifinale il cammino del Boca Juniors nella Copa de la Liga Profesional. Gli Xeneizes sono stati eliminati, nella notte italiana, dall’Estudiantes, vittorioso ai rigori dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. L’ex Napoli Edinson Cavani, stavolta, si è reso protagonista in negativo, sbagliando il primo rigore della serie per i suoi. Fatali poi, per la squadra allenata da Diego Martinez, gli errori dal dischetto di Merentiel e Figal.

Foto: Twitter Boca Juniors