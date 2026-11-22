Boca Juniors, è doblete: vince anche la Copa Sudamericana, Atlético Mineiro battuto 2-0

22/11/2026 | 09:45:14

Il Boca Juniors fa doblete e si prende anche la Copa Sudamericana. Dopo il successo nella Tabla Anual del campionato argentino, gli Xeneizes conquistano il trofeo continentale battendo l’Atlético Mineiro per 2-0 nella finale disputata a Barranquilla. Una vittoria che riporta il club argentino sul tetto del Sudamerica e interrompe un digiuno internazionale che durava da 18 anni. La finale si è decisa grazie alle reti di Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel. Il primo ha sbloccato il risultato nel corso del primo tempo, mentre il secondo ha trovato il raddoppio all’inizio della ripresa, indirizzando definitivamente la partita. Il Boca ha gestito il vantaggio con personalità, lasciando pochi spazi all’Atlético Mineiro e portando a casa una vittoria meritata. Per il Boca si tratta della terza Copa Sudamericana della propria storia, un risultato che permette agli Xeneizes di diventare il club più vincente nella competizione. Dopo il titolo nazionale conquistato nelle scorse settimane, arriva dunque un’altra grande soddisfazione per la squadra argentina, che torna a festeggiare anche a livello internazionale. Una stagione che ha segnato la ripartenza del Boca, capace di ritrovare competitività e ambizioni dopo un periodo complicato. La doppietta di trofei rappresenta un risultato importante per il club e per i suoi tifosi, che possono finalmente tornare a celebrare un successo internazionale.

foto: x Boca