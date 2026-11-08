Boca Juniors campione in Argentina: Enner Valencia decide al 95′, battuto il Defensa y Justicia

08/11/2026 | 09:44:32

Il Boca Juniors torna a festeggiare in Argentina. La squadra guidata da Rodolfo Arruabarrena ha conquistato la Tabla Anual 2026 grazie alla vittoria per 1-0 contro il Defensa y Justicia, arrivata nel finale di una partita ricca di tensione. A decidere la sfida della Bombonera è stato Enner Valencia, autore del gol decisivo al 95′. Una rete pesantissima che ha permesso agli Xeneizes di superare il Rosario Central nella classifica complessiva. La serata è stata particolarmente combattuta. Il Boca aveva bisogno dei tre punti per assicurarsi il titolo e ha dovuto fare i conti con un avversario capace di mettere in difficoltà la squadra di casa. Il Rosario Central, contemporaneamente, aveva vinto 2-0 contro l’Estudiantes de Río Cuarto, portandosi momentaneamente al primo posto. Tutto sembrava indirizzato verso il successo del Canalla, ma il gol di Valencia ha cambiato definitivamente la storia della serata. Con questa vittoria il Boca ha chiuso la Tabla Anual con 63 punti, uno in più rispetto al Rosario Central, fermo a quota 62. Una conquista importante anche dal punto di vista storico: si tratta del 75° titolo ufficiale nella storia del club e del primo trofeo della presidenza di Juan Román Riquelme. Il successo interrompe inoltre un’attesa durata oltre tre anni e mezzo. L’ultima affermazione risaliva infatti alla Supercoppa argentina del 2023. Il Boca conquista anche un posto nella fase a gironi della Copa Libertadores 2027 e continua a inseguire altri obiettivi stagionali. La stagione, infatti, non è ancora finita. Gli Xeneizes sono in corsa in Copa Argentina, nel Torneo Clausura e in Copa Sudamericana, competizione nella quale affronteranno l’Atlético Mineiro nella finale del 21 novembre a Barranquilla. Dopo il trionfo nella Tabla Anual, il Boca sogna di arricchire ulteriormente una stagione già entrata nella storia del club.

foto: x Boca Juniors