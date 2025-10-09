Boca in lutto, muore Miguel Angel Russo a 69 anni

09/10/2025 | 09:27:56

Nella notte (in Italia) si è spento a 69 anni Miguel Angel Russo. Dal 2017 combatteva contro un tumore alla prostata. Nei giorni scorsi le sue condizioni sono peggiorate tanto da essere ricoverato in terapia intensiva per un’ infezione alle vie urinarie. Il 21 settembre aveva lasciato la guida del Boca Juniors. Il club ha annunciato la sua scomparsa con un comunicato rendendogli omaggio con un caloroso saluto.

“Il Club Atlético Boca Juniors è profondamente addolorato nell’annunciare la morte di Miguel Ángel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, calore e impegno. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di dolore. Era appassionato della sua attività, un combattente tenace in tutte le situazioni, un punto di riferimento prima come giocatore e poi come allenatore. Addio, caro Miguel!“.