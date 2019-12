Boca, il presidente rivela: “De Rossi? Il contratto andrà rivisto, ma non sappiamo se resterà”

Futuro tutto da decifrare per Daniele De Rossi, a maggior ragione considerato che i piani societari del Boca Juniors stanno cambiando. Il nuovo presidente Jorge Ameal, intervenuto ai microfoni della stampa argentina, ha parlato così della situazione del centrocampista italiano: “Non sappiamo che cosa De Rossi farà, se rimane o se continuerà a giocare. Bisogna valutare molte cose, qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque il contratto andrà rivisto”.

Foto: Twitter ufficiale Boca