Buone notizie in casa Boca Juniors, Daniele De Rossi ha recuperato dal problema muscolare. L’ex centrocampista della Roma è stato convocato da Alfaro per il Superclasico contro il River Plate, valido per la semifinale di ritorno (2-2 l’andata) di Copa Libertadores in programma mercoledì alle 2:30 alla Bombonera.

Foto: Boca Juniors Twitter