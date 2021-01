Bobo Vieri: “Ibra? A 39 anni porta a scuola gran parte dei difensori. Con Pirlo ci vuole pazienza, ma in Italia non ne abbiamo”

Christian Vieri, ha rilasciato una intervista per il Corriere della Sera in cui ha affrontato diversi temi tra cui la corsa Scudetto.

Su Ibrahimovic e il Milan “A 39 anni ha portato a scuola gran parte dei difensori del nostro campionato. È ancora immarcabile quando viene servito in un certo modo negli ultimi metri. Cifre impressionanti, e il suo contributo va oltre i gol. Un leader vero, che alza il livello degli allenamenti. Con lui in campo non si scherza, nemmeno durante la settimana. Zlatan ha carattere, carisma e costringe il resto del gruppo ad andare oltre le proprie possibilità. Contribuisce di fatto a velocizzare inserimento e crescita dei più giovani. Scudetto Milan? A questo punto ha il dovere di giocarselo fino in fondo. Mi è piaciuto anche il mercato di Maldini: Mandzukic, in particolare, dà ulteriore spessore a certi livelli».

Sulla Juventus e Pirlo: “Sento parlare di crisi, di centrocampo debole e altro. Dopo nove scudetti consecutivi ci sta anche di faticare e magari di non vincere. Detto questo, la rosa della Juve resta la più forte: non vinci per caso 3-0 a Barcellona per intenderci. Mi piace evidenziare come stiano rinnovando la squadra senza perdere in competitività. Penso a De Ligt e Demiral l’anno scorso, poi Chiesa, Kulusevski, McKennie, Morata… Sta cambiando pelle ed è comunque la più forte. Pirlo? Ci vuole tempo. Anche se in Italia non c’è pazienza. Per sua fortuna è alla Juve, dove sanno aspettare, programmare, investire. A me le idee di Andrea piacciono molto”.

Sull’Inter: “Ha tutto per vincere il campionato. Manca forse ancora un vice Lukaku, la squadra è però fortissima. Contro la Juve ho visto convinzione, qualità di palleggio e grande organizzazione: ha fatto la partita dal primo all’ultimo minuto. Questi sono club obbligati a giocare sempre per vincere. Bisogna dimostrare quotidianamente di meritarsi uno stadio come San Siro. Uscire dalle coppe non fa mai bene. Una grande squadra deve giocare almeno 56- 57 partite all’anno, senza scegliere gli obiettivi. Ci sono apposta rose lunghe, usatelo questo cavolo di turnover. Conte è un grande allenatore, punto! Uno dei più bravi al mondo”.

Sull’Atalanta e il sogno scudetto: “La gente deve stare calma. L’Atalanta gioca un calcio unico in Europa, senza pressioni e non deve arretrare di un centimetro con la sua filosofia. Certi pensieri portano a fare calcoli che non fanno parte della storia di questo progetto. Insomma, l’Atalanta deve aggredire tutti, ogni volta, senza andare troppo in là con la mente. Poi, se a 5 gare dalla fine si troverà là davanti… Ma “pianificare” un certo tipo di traguardo finirebbe per condizionare la spensieratezza di questa splendida squadra”.

Foto: Instagram personale