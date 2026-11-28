Bobcek, esordio da titolare e tripletta: 3-0 Frosinone e Gilardino nei guai

28/11/2026 | 16:53:22

Il sabato della Serie A si è aperto al Benito Stirpe, dove il Frosinone si è sbarazzato del Parma con uno straordinario Tomas Bobcek, acquisto più oneroso della storia dei ciociari (13 milioni compresi bonus), autore di una tripletta in appena ventiquattro minuti nel corso della ripresa. Per il Parma, invece, è notte fonda: terza sconfitta consecutiva e terz’ultimo posto in classifica in attesa dell’Udinese. Il primo tempo, avaro di occasioni nitide, ha sorriso principalmente ai padroni di casa che, al netto del tiro pericoloso di El Bilal Toure, il quale ha preso la traversa nel finale in un paio di occasioni si sono avvicinati al bersaglio grosso, prima con Ghedjemis, poi con Monterisi e infine con Calò. Nella seconda frazione di gioco, il canovaccio è sempre dalla parte dei ciociari che, dopo aver messo alle corde i crociati con una serie di occasioni ravvicinate, trovano il gol che stappa la partita con Bobcek. Ghedjemis trotta sulla fascia destra, si accentra e scocca un tiro non troppo pericoloso che, però, Daffara non trattiene e lo slovacco è il più veloce di tutti a metterla dentro. Passano appena sei minuti e la squadra di Massimiliano Alvini trova il gol del raddoppio che mette la partita in ghiaccio. Schmid e Ghedjemis combinano dal limite dell’area, l’austriaco serve con un tocco morbido Masini che, dopo aver dato una sguardo in area di rigore, la mette al centro per Bobcek, lasciato colpevolmente da solo, e la butta in porta. Al 79esimo arriva l’apoteosi. Alla prima gara da titolare in Serie A, il centravanti classe 2001 trova anche la tripletta. Zerbin porta palla, vede uno spiraglio e serve, con i giri giusti, un pallone per Bobcek che, di prima intenzione, buca sotto le gambe e per la terza volta Daffara.

Foto: Instagram Bobcek