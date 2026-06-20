Boban: “Vogliamo proseguire con Bennacer, siamo la squadra giusta per lui”

20/06/2026 | 17:03:32

La Dinamo Zagabria non vuole pagare i 10 milioni di euro per il riscatto di Bennacer al Milan, ma la volontà della squadra è quella di proseguire con il centrocampista. I croati aspettano l’evoluzione contrattuale dell’algerino, per definire un suo possibile ritorno definitivo. Sulla questione è intervenuto direttamente Zvonimir Boban, presidente del club croato, al termine della riunione dei soci, per rimarcare l’intenzione netta del club: “Noi vogliamo trattenere Ismael Bennacer, ma aspettiamo che possa risolvere il proprio contratto con il Milan. Dovesse risolvere la questione coi rossoneri, saremmo la squadra ideale per proseguire la carriera”.

Foto: Sito Dinamo Zagabria