Boban: “Sarò sempre grato a Gianni Infantino. Onorato di aver lavorato su progetti importanti”

Il neo dirigente del Milan, Zvonimir Boban, ha parlato al sito ufficiale della FIFA: “Sarò sempre grato al presidente della FIFA Gianni Infantino per l’opportunità che mi ha dato dopo la sua elezione nel 2016. Ha avuto il coraggio di affidare a un ex calciatore un ruolo così ampio all’interno dell’organizzazione. Mi sento davvero onorato e privilegiato di aver lavorato su progetti così importanti per riportare la FIFA al suo giusto posto, lontano dagli scandali del passato e da un’immagine offuscata. Guardando indietro, sento un vero senso del successo nel mio contributo a questi grandi cambiamenti negli ultimi tre anni. Mi è stato affidato il compito di condurre importanti progetti come il rinnovamento della Coppa del Mondo per club FIFA e il successo delle gare per la Coppa del Mondo FIFA 2026, così come la rivoluzione del progetto VAR, che è riuscito a rendere il gioco più bello e proteggere la sua integrità. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno del Presidente e di colleghi straordinari impegnati a servire il calcio in tutto il mondo. Sarò eternamente grato a tutti”.

Foto: BBC